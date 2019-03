сегодня



Новый сингл THE MUTE GODS



Группа THE MUTE GODS, в состав которой входят Nick Beggs (STEVEN WILSON, STEVE HACKETT), Roger King (STEVE HACKETT) и Marco Minnemann (THE ARISTOCRATS, THE SEA WITHIN), 22 марта выпустят свой третий студийный альбом "Atheists And Believers".



Видео на песню "One Day", в записи которой принимал гостевое участие Alex Lifeson из RUSH, доступно ниже.



Комментарии Nick'а: «Пожалуй, моя любимая песня MUTE GODS на текущий момент. Я надеюсь, вам тоже понравится. Если нет, тогда идите лесом!»



Трек-лист:



01. Atheists And Believers

02. One Day

03. Knucklehead

04. Envy The Dead

05. Sonic Boom

06. Old Men

07. The House Where Love Once Lived

08. Iridium Heart

09. Twisted World, Godless Universe

10. I Think Of You



















