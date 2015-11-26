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Crystal Lake

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Новое видео CRYSTAL LAKE



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"Lost In Forever", новое видео на сингл японской группы CRYSTAL LAKE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Helix", выходящего 15 февраля на SharpTone Records.

Трек-лист:

"Helix"
"Aeon"
"Agony"
"+81"
"Lost In The Forever"
"Outgrow"
"Ritual"
"Hail To The Fire"
"Devilcry"
"Just Confusing"
"Apollo"
"Sanctuary"

CRYSTAL LAKE Debuts






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