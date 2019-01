сегодня



Новое видео CRYSTAL LAKE



"Lost In Forever", новое видео на сингл японской группы CRYSTAL LAKE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Helix", выходящего 15 февраля на SharpTone Records.



Трек-лист:



"Helix"

"Aeon"

"Agony"

"+81"

"Lost In The Forever"

"Outgrow"

"Ritual"

"Hail To The Fire"

"Devilcry"

"Just Confusing"

"Apollo"

