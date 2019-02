22 фев 2019



Новое видео CRYSTAL LAKE



"Devilcry", новое видео группы CRYSTAL LAKE, доступно для просмотра ниже. Это сингл из нового альбома "Helix", выпущенного на SharpTone Records.



Трек-лист:



"Helix"

"Aeon"

"Agony"

"+81"

"Lost In The Forever"

"Outgrow"

"Ritual"

"Hail To The Fire"

"Devilcry"

"Just Confusing"

"Apollo"

"Sanctuary"

















