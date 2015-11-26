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A Novelist

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Новая песня A NOVELIST



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“Apparitions”, новая песня группы A NOVELIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Folie, выход которого запланирован на восьмое февраля:

“Folie Noire”
“Exteriors”
“Tombeau”
“Apparitions”
“His Kingdom Is Vast”
“Strangers In The House Of Auto-da-Fe”
“Acacia Crown”
“Caveat Lector”
“Stockholm Blues”
“Crestfallen”
“Learning Paralysis”
“Interiors”

A NOVELIST Streaming New Track вЂњApparitionsвЂќ






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