Новая песня A NOVELIST



“Apparitions”, новая песня группы A NOVELIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Folie, выход которого запланирован на восьмое февраля:



“Folie Noire”

“Exteriors”

“Tombeau”

“Apparitions”

“His Kingdom Is Vast”

“Strangers In The House Of Auto-da-Fe”

“Acacia Crown”

“Caveat Lector”

“Stockholm Blues”

“Crestfallen”

“Learning Paralysis”

“Interiors”















