Новая песня A NOVELIST

"His Kingdom Is Vast", новая песня группы A NOVELIST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Folie", выход которого запланирован на 8 февраля.
Трек-лист:
“Folie Noire”
“Exteriors”
“Tombeau”
“Apparitions”
“His Kingdom Is Vast”
“Strangers In The House Of Auto-da-Fe”
“Acacia Crown”
“Caveat Lector”
“Stockholm Blues”
“Crestfallen”
“Learning Paralysis”
“Interiors”
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