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Statement

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Новое видео STATEMENT



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"I Wonder Why", новое видео группы STATEMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Force Of Life", выходящего 1 марта на Mighty Music. За продюсирование и сведение отвечал Soren Andersen (Mike Tramp, Glenn Hughes), в альбом войдут десять тем, которые понравятся поклонникам Disturbed, Metallica и Pretty Maids. За оформление альбома отвечал Jobert Mello/Sledge Hammer (Sabaton, Primal Fear).

STATEMENT To Release Force Of Life Album In March





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