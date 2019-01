Новое видео STATEMENT

сегодня



"I Wonder Why", новое видео группы STATEMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Force Of Life", выходящего 1 марта на Mighty Music. За продюсирование и сведение отвечал Soren Andersen (Mike Tramp, Glenn Hughes), в альбом войдут десять тем, которые понравятся поклонникам Disturbed, Metallica и Pretty Maids. За оформление альбома отвечал Jobert Mello/Sledge Hammer (Sabaton, Primal Fear).













