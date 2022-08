Новое видео STATEMENT

сегодня



“Dreams From The Darkest Side”, новое видео группы STATEMENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома “Dreams From The Darkest Side”, релиз которого намечен на седьмое октября на Mighty Music.



Трек-лист:



1. Don’t You Hide It

2. The Reaper

3. Dreams From The Darkest Side

4. Sacrifice

5. Lifeline

6. Here I Am

7. Beyond Control

8. Escaped

9. Indestructible

10. Fade Away







