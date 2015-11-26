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Новый альбом GARY HOEY выйдет весной
"Under The Rug (feat. Eric Gales)", новая песня GARY HOEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neon Highway Blues" , выход которого запланирован на пятнадцатое марта
Трек-лист:
01. Under The Rug (feat. Eric Gales)
02. Mercy Of Love (feat. Josh Smith)
03. Your Kind Of Love
04. Don't Come Crying (feat. Ian Hoey)
05. Still Believe In Love
06. Almost Heaven
07. I Felt Alive
08. Waiting On The Sun
09. Damned If I Do (feat. Lance Lopez)
10. Living The Highlife
11. Neon Highway Blues
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