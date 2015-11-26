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Gary Hoey

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Новый альбом GARY HOEY выйдет весной



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"Under The Rug (feat. Eric Gales)", новая песня GARY HOEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Neon Highway Blues" , выход которого запланирован на пятнадцатое марта

Трек-лист:

01. Under The Rug (feat. Eric Gales)

02. Mercy Of Love (feat. Josh Smith)

03. Your Kind Of Love

04. Don't Come Crying (feat. Ian Hoey)

05. Still Believe In Love

06. Almost Heaven

07. I Felt Alive

08. Waiting On The Sun

09. Damned If I Do (feat. Lance Lopez)

10. Living The Highlife

11. Neon Highway Blues



GARY HOEY To Release 'Neon Highway Blues' Album In March






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