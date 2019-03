сегодня



Новое видео с текстом от GARY HOEY



"Your Kind Of Love", новое видео с текстом от GARY HOEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Neon Highway Blues", выходящего 15 марта на Mascot Label Group.



Трек-лист:



01. Under The Rug (feat. Eric Gales)

02. Mercy Of Love (feat. Josh Smith)

03. Your Kind Of Love

04. Don't Come Crying (feat. Ian Hoey)

05. Still Believe In Love

06. Almost Heaven

07. I Felt Alive

08. Waiting On The Sun

09. Damned If I Do (feat. Lance Lopez)

10. Living The Highlife

11. Neon Highway Blues

















