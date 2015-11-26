Новая песня KANE ROBERTS

KANE ROBERTS выпустит новую сольную работу, получившую название "The New Normal", 25.01.2019 на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. King Of The World
02. Wonderful
03. Beginning Of The End
04. Who We Are
05. Forever Out Of Place
06. Leave This World Behind
07. The Lion's Share
08. Leave Me In The Dark
09. Above And Beyond
10. Wrong
«Мне потребовалось на это три года! Вот же с..ь! Кто-то может найдет обложку стремноватой, но моему взгляду это приятно. Все вы были в моих мыслях при создании, посему вы обязательно услышите это на пластинке. Спасибо, что следите за моим творчеством, я чувак, которому свезло! Правда-правда!»
Композиция "King Of The World" доступна для прослушивания.
LU777
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