ALICE COOPER, вокалистка ARCH ENEMY в новом видео KANE ROBERTS



KANE ROBERTS представил видео на композицию "Beginning Of The End", в съёмках которого принимали участие Alice Cooper и вокалистка ARCH ENEMY Alissa White-Gluz. Этот трек взят из альбома "The New Normal", выход которого состоялся 25 января на Frontiers Music Srl. В записи альбома также поучаствовали Nita Strauss, барабанщик BABYMETAL Aoyama Hideki, Kip Winger, Paul Taylor и Ken Mary.



«Я обратил внимание на артистов, которые разрушали стереотипы и демонстрировали новые способы мышления о жизни и творчестве. Я знал, что хочу попробовать поработать с некоторыми из них. Nita Strauss — просто убойная гитаристка, что она с блеском показала на песне "King Of The World". Её работа буквально разбудила меня и заставила исследовать новые гитарные техники, чтобы иметь возможность должным образом дополнить её навыки.



ALICE COOPER... Никто не выжигал землю так, как мой бывший босс. Я начал записывать "Beginning Of The End" и понял, что мне нужно: чтобы Alice спел со мной дуэтом. Не просто строчка, не просто интро, а полноценную песню. Я начал выискивать окно в его графике, чтобы он мог принять участие, и когда я позвонил, он сказал: "Я в Голливуде. Я сейчас приеду". Мне очень повезло.



Мой подход к большей части альбома был кинематографичен в надежде, что музыка и тексты создадут образы и эмоции, выходящие за рамки того, что я делал раньше. Придерживаясь этой идеи, я заставил Alissa'у White-Gluz (ARCH ENEMY) упасть с неба посреди песни с Alice и мной, словно какой-то злой Тёмный ангел, и испепелить это место. Её отношение и мастерство пения просто ошеломляют, я был очень рад, когда она согласилась участвовать.



Я также был одержим идеей пригласить настоящего монстра ударных — Aoyama Hideki из BABYMETAL. После того, как он услышал песню, он сразу же согласился и сыграл с контролируемой яростью, ровно так, как может только он... Потрясающе!



Мне также повезло сотрудничать в плане сочинения с Brent'ом Smith'ом (SHINEDOWN) и Lzzy Hale (HALESTORM).



Услышав несколько ранних записей, Michael Alago (специалист по работе с артистами, который открыл METALLICA и WHITE ZOMBIE, и это лишь некоторые из списка музыкантов) предложил мне спродюсировать проект и сделал для меня много вещей, которые в противном случае для меня были бы невозможны.



И последнее, но не менее важное: никто не играет на басу так, как Kip Winger, и не поёт так, как он умеет. Не думая дважды о просьбе ко мне присоединиться, он, как всегда, сделал это.



Моя музыка развивалась на протяжении многих лет, несмотря на то, что я не был избалован вниманием со стороны прессы. Придя к этому проекту, в котором есть место новому стилю и звучанию, я не сделал никаких ложных усилий, чтобы дистанцироваться от прошлого. Люди заметят смесь влияний от классического рока и металла до групп в фаворе на текущий момент. От ZEPPELIN до VOLBEAT и ARCH ENEMY... Они все привносят сокрушительную энергетику в рок/металл, создавая по-настоящему потрясающую музыку.



Мне повезло, что я работаю с Frontiers, потому что они позволили мне сделать этот альбом за три года и разобраться в моих истинных чувствах и вокальных/гитарных навыках, чтобы создать что-то для меня значимое. На этом лейбле существует реальная забота о сохранении творческого процесса, и, по моему мнению, сейчас для меня просто нет места лучше!»



Трек-лист:



01. King Of The World (feat. Nita Strauss)

02. Wonderful

03. Beginning Of The End (feat. Alice Cooper, Alissa White-Gluz, Aoyama Hideki, Kip Winger)

04. Who We Are (feat. Katt Franich)

05. Forever Out Of Place (feat. Kip Winger)

06. Leave This World Behind

07. The Lion's Share (feat. Kip Winger)

08. Leave Me In The Dark

09. Above And Beyond (feat. Kip Winger)

10. Wrong



















