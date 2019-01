сегодня



Видео с текстом от OCULUM DEI



Американская блэк/д\т металл трио OCULUM DEI представило официальное видео с текстом на композицию "Blinded By Gods", которая взята из нового альбома "Dreams Of Desire And Torment":



"Involuntary Pandemic"

"Ghost In The Corridors"

"Kingdom Of Hell"

"Dreams Of Desire And Torment"

"A Cold Winters Plight"

"Blinded By Gods"

"A Mist Of Heaven Inside Of Hell"













