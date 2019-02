сегодня



Новый альбом OCULUM DEI доступен для прослушивания



"Dreams Of Desire And Torment", новый альбом группы OCULUM DEI, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Involuntary Pandemic"

"Ghost In The Corridors"

"Kingdom Of Hell"

"Dreams Of Desire And Torment"

"A Cold Winters Plight"

"Blinded By Gods"

"A Mist Of Heaven Inside Of Hell"



Dreams of Desire and Torment by Oculum Dei











