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Toby Hitchcock

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Новая песня TOBY HITCHCOCK



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"Serenity", новая песня TOBY HITCHCOCK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reckoning", выход которого запланирован на 25 января на Frontiers.

Трек-лист:

"No Surrender"
"Promise Me"
"Show Me How To Live"
"Behind The Lies"
"Fighting For My Life"
"Serenity"
"Queen Untouchable"
"Gift Of Flight"
"Don't Leave"
"This Is Our World"
"Someone Like You"

TOBY HITCHCOCK Streaming New Song






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