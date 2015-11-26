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Новая песня TOBY HITCHCOCK
"Serenity", новая песня TOBY HITCHCOCK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reckoning", выход которого запланирован на 25 января на Frontiers.
Трек-лист:
"No Surrender"
"Promise Me"
"Show Me How To Live"
"Behind The Lies"
"Fighting For My Life"
"Serenity"
"Queen Untouchable"
"Gift Of Flight"
"Don't Leave"
"This Is Our World"
"Someone Like You"
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