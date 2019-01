все новости группы







Toby Hitchcock

?

-

-





15 янв 2019 : Новая песня TOBY HITCHCOCK



сегодня



Новая песня TOBY HITCHCOCK



"Serenity", новая песня TOBY HITCHCOCK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reckoning", выход которого запланирован на 25 января на Frontiers.



Трек-лист:



"No Surrender"

"Promise Me"

"Show Me How To Live"

"Behind The Lies"

"Fighting For My Life"

"Serenity"

"Queen Untouchable"

"Gift Of Flight"

"Don't Leave"

"This Is Our World"

"Someone Like You"















+0 -1









просмотров: 144