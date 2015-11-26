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Toby Hitchcock

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Новое видео TOBY HITCHCOCK



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TOBY HITCHCOCK представил видео на композицию "Forward", которая взята из выходящего девятого июля альбома Changes:

"Forward"
"Before I Met You (Xano Esena)"
"Changes"
"Tonight Again"
"Garden Of Eden"
"Don't Say Goodbye"
"Say No More"
"Run Away Again (From Love)"
"Two Hearts On The Run"
"On The Edge Of Falling"
"Losing You"

PRIDE OF LIONS Singer TOBY HITCHCOCK To Release Changes Album In July;



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