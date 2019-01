Гитарист FEAR FACTORY и вокалист DIE KRUPPS в DIEKLUTE

сегодня



Гитарист FEAR FACTORY и вокалист DIE KRUPPS в DIEKLUT E



Новый индустриальный проект DIEKLUTE, в состав которого входят вокалист DIE KRUPPS Jürgen Engler, гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares и датчанин Claus Larsen из LEÆTHER STRIP, выпустит дебютную работу, получившую название "Planet Fear", 1 февраля на Cleopatra Records. Видео на первый сингл появится на этой неделе. Этот трек будет включён в инди-фильм "The Relic", продюсером и автором сценария которого был William Shatner.



Трек-лист:



01. If I Die



02. Out Of Control



03. The Hangman



04. Rich Kid Loser



05. For Nothing



06. Human Error



07. It's All In Vain



08. Born For A Cause



09. Infectious



10. Push The Limit



