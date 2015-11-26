Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 92
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-метал... 29
[= ||| все новости группы



*

Dieklute

*
| - |
|||| 16 янв 2019

Новое видео DIEKLUTE



*
zoom
*
* *
Новый индустриальный проект DIEKLUTE, в состав которого входят вокалист DIE KRUPPS Jürgen Engler, гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares и датчанин Claus Larsen из LEÆTHER STRIP, выпустит дебютную работу, получившую название "Planet Fear", 1 февраля на Cleopatra Records. Видео на первый сингл доступно ниже. Этот трек будет включён в инди-фильм "The Relic", продюсером и автором сценария которого был William Shatner.

Трек-лист:

01. If I Die

02. Out Of Control

03. The Hangman

04. Rich Kid Loser

05. For Nothing

06. Human Error

07. It's All In Vain

08. Born For A Cause

09. Infectious

10. Push The Limit

11. She Watch Channel Zero?!



DIEKLUTE Feat. FEAR FACTORY Guitarist, DIE KRUPPS Frontman:






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 218

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Corvus Corax Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом