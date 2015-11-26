Новое видео DIEKLUTE

Новый индустриальный проект DIEKLUTE, в состав которого входят вокалист DIE KRUPPS Jürgen Engler, гитарист FEAR FACTORY Dino Cazares и датчанин Claus Larsen из LEÆTHER STRIP, выпустит дебютную работу, получившую название "Planet Fear", 1 февраля на Cleopatra Records. Видео на первый сингл доступно ниже. Этот трек будет включён в инди-фильм "The Relic", продюсером и автором сценария которого был William Shatner.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).