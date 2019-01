15 янв 2019



Новая песня SPIRITS OF FIRE



Chris Caffery (SAVATAGE, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) и Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST, ICED EARTH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) объединились в новой группе SPIRITS OF FIRE, в состав которой также входят Steve DiGiorgio (TESTAMENT, DEATH, SEBASTIAN BACH, CHARRED WALLS OF THE DAMNED) и Mark Zonder (FATES WARNING, WARLORD). Дебютный альбом проекта, получивший название "Spirits Of Fire" будет выпущен 22 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Light Speed Marching



02. Temple Of The Soul



03. All Comes Together



04. Spirits Of Fire



05. It's Everywhere



06. A Game



07. Dispensable



08. Meet Your End



09. Never To Return



10. The Path



11. Alone In The Darkness



Видео на "Stand And Fight" доступно ниже.























