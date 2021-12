9 дек 2021



Новое видео SPIRITS OF FIRE



"A Second Chance", новое видео группы SPIRITS OF FIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Embrace The Unknown", выходящего 18 февраля.



Трек-лист:



"A Second Chance"

"Resurrection"

"Wildest Dreams"

"Into The Mirror"

"Embrace The Unknown"

"My Confession"

"Sea Of Change"

"Shapes Of A Fragile Mind"

"Hearts In The Sand"

"House Of Pain"

"Remember My Name"

"Out In The Rain"







