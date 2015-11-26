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Illimitable Dolor

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|||| 17 янв 2019

Новый альбом ILLIMITABLE DOLOR выйдет весной



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Австралийская атмосферик дэт/дум металл формация ILLIMITABLE DOLOR выпустит новый альбом, получивший название Leaden Light, двадцатого марта на Transcending Obscurity Records на CD, виниле и в виде бокс-сета.

Трек-лист:

“Armed He Brings The Dawn”
“Soil She Bears”
“Horses Pale And Four”
“Leaden Light Her Coils”
“2.12.14”

AustraliaвЂ™s ILLIMITABLE DOLOR Return With Leaden Light Album In March





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