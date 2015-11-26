Новый альбом ILLIMITABLE DOLOR выйдет весной

Австралийская атмосферик дэт/дум металл формация ILLIMITABLE DOLOR выпустит новый альбом, получивший название Leaden Light, двадцатого марта на Transcending Obscurity Records на CD, виниле и в виде бокс-сета.
Трек-лист:
“Armed He Brings The Dawn”
“Soil She Bears”
“Horses Pale And Four”
“Leaden Light Her Coils”
“2.12.14”
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