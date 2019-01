17 янв 2019



Новый альбом ILLIMITABLE DOLOR выйдет весной



Австралийская атмосферик дэт/дум металл формация ILLIMITABLE DOLOR выпустит новый альбом, получивший название Leaden Light, двадцатого марта на Transcending Obscurity Records на CD, виниле и в виде бокс-сета.



Трек-лист:



“Armed He Brings The Dawn”

“Soil She Bears”

“Horses Pale And Four”

“Leaden Light Her Coils”

“2.12.14”













+0 -0









просмотров: 109