сегодня



Новый трек ILLIMITABLE DOLOR



"Armed He Brings The Dawn", новая песня группы ILLIMITABLE DOLOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Leaden Light", выход которого запланирован на 20 марта на Transcending Obscurity Records.



Трек-лист:





“Armed He Brings The Dawn”

“Soil She Bears”

“Horses Pale And Four”

“Leaden Light Her Coils”

“2.12.14”















просмотров: 89