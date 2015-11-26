сегодня



SORCERER нашли басиста



SORCERER объявили о том, что новым басистом группы стал Justin Biggs.



«Возможно, это кого-то и удивит, но кого-то — вряд ли. Justin Biggs был тем, кто играл с нами на протяжении последнего года и заменял Johnny Hagel'a, проделал прекрасную работу, и мы очень рады сообщить, что теперь он становится нашим полноценным участником.



Он из более тяжёлой области, чем некоторые из нас, и мы очень рады увидеть то, что он привнесёт в процесс сочинения. Он уже сыграл нам несколько набросков нового материала, и всё звучит чертовски тяжело, так что мы с оптимизмом смотрим на то, как может обновиться наше звучание.



А что же Johnny Hagel, спросите вы? Мы рады сообщить, что он остаётся нашим участником, просто не будет ездить на гастроли. Он будет участвовать в принятии решений и творческом процессе, как и раньше, так что, поклонники, не переживайте. Он с нами.



Что касается нового диска, мы начинаем работу в ближайшие дни. У нас огромные запасы нового материала, и хотя процесс только-только стартует, мы обещаем, что итоговый результат не разочарует. Мы планируем завершить сочинение до начала лета, отыграть ряд концертов летом, и потом в начале осени отправимся в студию для записи альбома, который выйдет в начале/середине 2020 года. Хрень всегда случается, но пока планы таковы».











+0 -0









просмотров: 126

