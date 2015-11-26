Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*METALLICA украла музыку у DARK ANGEL? 126
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 93
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 49
*RAMMSTEIN завершили работу над новым альбомом 38
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 32
[= ||| все новости группы



*

Sorcerer

*
| - |
|||| сегодня

SORCERER нашли басиста



*
zoom
*
* *
SORCERER объявили о том, что новым басистом группы стал Justin Biggs.

«Возможно, это кого-то и удивит, но кого-то — вряд ли. Justin Biggs был тем, кто играл с нами на протяжении последнего года и заменял Johnny Hagel'a, проделал прекрасную работу, и мы очень рады сообщить, что теперь он становится нашим полноценным участником.

Он из более тяжёлой области, чем некоторые из нас, и мы очень рады увидеть то, что он привнесёт в процесс сочинения. Он уже сыграл нам несколько набросков нового материала, и всё звучит чертовски тяжело, так что мы с оптимизмом смотрим на то, как может обновиться наше звучание.

А что же Johnny Hagel, спросите вы? Мы рады сообщить, что он остаётся нашим участником, просто не будет ездить на гастроли. Он будет участвовать в принятии решений и творческом процессе, как и раньше, так что, поклонники, не переживайте. Он с нами.

Что касается нового диска, мы начинаем работу в ближайшие дни. У нас огромные запасы нового материала, и хотя процесс только-только стартует, мы обещаем, что итоговый результат не разочарует. Мы планируем завершить сочинение до начала лета, отыграть ряд концертов летом, и потом в начале осени отправимся в студию для записи альбома, который выйдет в начале/середине 2020 года. Хрень всегда случается, но пока планы таковы».



SORCERER Announces New Bassist JUSTIN BIGGS



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 126

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом