20 сен 2023



Новое видео SORCERER



"Morning Star", новое видео группы SORCERER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reign Of The Reaper, выходящего 27 октября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- Deluxe Digipak-CD incl. bonus-CD 'Reverence'

- Deluxe 2-LP incl. bonus-LP 'Reverence' (limited to 500 copies)

- 180g black vinyl

- dark violet marbled vinyl (limited to 1.000 copies)

- smoke vinyl (limited to 300 copies)

- silver blackdust vinyl (limited to 300 copies)



Трек-лист:



"Morning Star"

"Reign Of The Reaper"

"Thy Kingdom Will Come"

"Eternal Sleep"

"Curse Of Medusa"

"Unveiling Blasphemy"

"The Underworld"

"Break Of Dawn"







