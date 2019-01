сегодня



Бывшие участники FIVE FINGER DEATH PUNCH, SEBASTIAN BACH и MURDERDOLLS в ATHANASIA



Группа ATHANASIA, в состав которой входят бывшие музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH, SEBASTIAN BACH и MURDERDOLLS, выпустит дебютную работу, получившую название "The Order Of The Silver Compass", пятнадцатого марта на Seeing Red Records и Rock of Angels Records. За сведение материала отвечал Chris Collier (PRONG, FLOTSAM AND JETSAM, METAL CHURCH) в Mission:Black Studios, мастеринг провел Joe Bozzi (MASTODON, L.A. GUNS) в Bernie Grundman Mastering, а за оформление отвечал Jorden Haley (DÅÅTH, DEICIDE, MINDLESS SELF INDULGENCE).



Трек-лист:



01. Read Between The Lines



02. Spoils Of War



03. The Order Of The Silver Compass



04. Cyclops Lord (My Will Is Done)



05. The Bohemian



06. Mechanized Assault



07. Nightmare Sound



08. White Horse



Состав:



Caleb Bingham - guitar, vocals



Brandon Miller - bass, vocals



Jason West - drums















