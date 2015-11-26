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Athanasia

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Трейлер нового альбом ATHANASIA



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Группа ATHANASIA, в состав которой входят бывшие музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH, SEBASTIAN BACH и MURDERDOLLS, выпустит дебютную работу, получившую название "The Order Of The Silver Compass", пятнадцатого марта на Seeing Red Records и Rock of Angels Records. За сведение материала отвечал Chris Collier (PRONG, FLOTSAM AND JETSAM, METAL CHURCH) в Mission:Black Studios, мастеринг провел Joe Bozzi (MASTODON, L.A. GUNS) в Bernie Grundman Mastering, а за оформление отвечал Jorden Haley (DÅÅTH, DEICIDE, MINDLESS SELF INDULGENCE).

Трек-лист:

01. Read Between The Lines

02. Spoils Of War

03. The Order Of The Silver Compass

04. Cyclops Lord (My Will Is Done)

05. The Bohemian

06. Mechanized Assault

07. Nightmare Sound

08. White Horse

Трейлер доступен ниже.

ATHANASIA Featuring Former FIVE FINGER DEATH PUNCH, SEBASTIAN BACH And MURDERDOLLS Members Launch Teaser Video For Upcoming Debut Album





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