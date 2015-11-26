Трейлер нового альбом ATHANASIA

Группа ATHANASIA, в состав которой входят бывшие музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH, SEBASTIAN BACH и MURDERDOLLS, выпустит дебютную работу, получившую название "The Order Of The Silver Compass", пятнадцатого марта на Seeing Red Records и Rock of Angels Records. За сведение материала отвечал Chris Collier (PRONG, FLOTSAM AND JETSAM, METAL CHURCH) в Mission:Black Studios, мастеринг провел Joe Bozzi (MASTODON, L.A. GUNS) в Bernie Grundman Mastering, а за оформление отвечал Jorden Haley (DÅÅTH, DEICIDE, MINDLESS SELF INDULGENCE).
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