Новое видео THE CROWN REMNANT



"Legacy", новое видео группы THE CROWN REMNANT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Wicked King: Part II, выходящего на цифровых площадках:



"Into The Depths"

"The End"

"Legacy"

"Inferno"

"The Eternal Façade"

"As Faith Fades"

"The Wicked King"



Запись проходила вместе с Tyler'ом Ruehl (Noble, At The Skylines, Taipan, Lion I Am), а за сведение отвечал Robin Leijon (In Dying Arms, Atena, Eternal Void).



















