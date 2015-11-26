Обучающее видео от THE CROWN REMNANT

THE CROWN REMNANT опубликовали видео, в котором барабанщик группы, Art Ramirez, демонстрирует исполнение "Into The Depths". Эта песня взята из альбома The Wicked King: Part II, выходящего на цифровых площадках:
"Into The Depths"
"The End"
"Legacy"
"Inferno"
"The Eternal Façade"
"As Faith Fades"
"The Wicked King"
Запись проходила вместе с Tyler'ом Ruehl (Noble, At The Skylines, Taipan, Lion I Am), а за сведение отвечал Robin Leijon (In Dying Arms, Atena, Eternal Void).
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).