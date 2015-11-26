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The Crown Remnant

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Обучающее видео от THE CROWN REMNANT



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THE CROWN REMNANT опубликовали видео, в котором барабанщик группы, Art Ramirez, демонстрирует исполнение "Into The Depths". Эта песня взята из альбома The Wicked King: Part II, выходящего на цифровых площадках:

"Into The Depths"
"The End"
"Legacy"
"Inferno"
"The Eternal Façade"
"As Faith Fades"
"The Wicked King"

Запись проходила вместе с Tyler'ом Ruehl (Noble, At The Skylines, Taipan, Lion I Am), а за сведение отвечал Robin Leijon (In Dying Arms, Atena, Eternal Void).

THE CROWN REMNANT Reveal вЂњInto The DepthsвЂќ Drum Playthrough









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