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Caelestia

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|||| 20 янв 2019

Новое видео CAELESTIA



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“Thanatopsis”, новое видео греческой группы CAELEASTIA, доступна для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома, выход которого состоялся восьмого декабря на EMP Label Group/SPV. Сведение альбома проходило в студии Fredman (Гётеборг, Швеция) у Fredrik'a Nordström'a (Dream Evil). Обложку создал Gogo Melone (Luna Obscura).

Трек-лист:

“Intro / Time For Redemption”
“Initium Vitae Et Mortis”
“Thanatopsis”
“Chamber Of Torments”
“Devil’s Game”
“Dancing With The Demons”
“Travel To Eternity”
“Underlife”
“Martyrs” (featuring Jason Bittner (Overkill))
“Lament Of The Sea”

CAELESTIA Streaming вЂњThanatopsisвЂќ Track As Mini-Horror Movie; Video




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