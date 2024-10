сегодня



Видео с текстом от CAELESTIA



CAELESTIA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Siren", которая взята из нового ЕР Infernalia:



"Siren"

"No Man's Land"

"To The Elder Elemental Eye"

"Chapter Of Protection / Martyrs MMXXII"











+0 -0



просмотров: 86