Классический альбом CATHEDRAL выйдет на виниле



Спустя более чем двадцать пять лет классическая запись CATHEDRAL "The Ethereal Mirror" 5 апреля будет выпущена на виниле.



Трек-лист:



"Violet Vortex (Intro)"

"Ride"

"Enter The Worms"

"Midnight Mountain"

"Fountain Of Innocence"

"Grim Luxuria"

"Jaded Entity"

"Ashes You Leave"

"Phantasmagoria"

"Imprisoned In Flesh"



