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Редкие видео CATHEDRAL



Участники CATHEDRAL Lee Dorrian и Gaz Jennings активно разбирали архивы во время коронопаузы и нашли записи в форматах 8mm, Video 8, VHS и MiniDV, большая часть из которых была добавлена на официальный аккаунт YouTube. Серия клипов из архивов доступна ниже. В частности, запись концертного исполнения кавер-версии SAINT VITUS "White Magic / Black Magic" при участии Jimmy Bower'a (Down / Eyehategod).







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