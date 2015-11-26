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Cathedral

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Редкие видео CATHEDRAL



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Участники CATHEDRAL Lee Dorrian и Gaz Jennings активно разбирали архивы во время коронопаузы и нашли записи в форматах 8mm, Video 8, VHS и MiniDV, большая часть из которых была добавлена на официальный аккаунт YouTube. Серия клипов из архивов доступна ниже. В частности, запись концертного исполнения кавер-версии SAINT VITUS "White Magic / Black Magic" при участии Jimmy Bower'a (Down / Eyehategod).

CATHEDRAL Share Treasure-Trove Of Old Videos



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


23 ноя 2020, 15:44		А группа разве не распалась?

Nepalcev


23 ноя 2020, 16:23		Распалась. Но все участники, кроме ударника, нарезают хардкор в Septic Tank. Так что они плотно общаются до сих пор.


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