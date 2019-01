сегодня



Профессиональное видео с выступления BLACKBERRY SMOKE



Профессиональное видео с выступления BLACKBERRY SMOKE, которое состоялось в рамках Crossroads Festival 2018 в Бонне, Германия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Nobody Gives A Damn"

"Good One Comin' On"

"Waiting For The Thunder"

"Let It Burn"

"Believe You Me"

"Medicate My Mind"

"Sleeping Dogs"

"Come Together"

"Sleeping Dog"

"Shakin' Hands With The Holy Ghost"

"The Whippoorwill"

"Run Away From It All"

"Sailin' Shoes"

"Ain't Got The Blues"

"Flesh And Bone"

"One Horse Town"

"Like An Arrow"

"Ain't Much Left Of Me"

"Rollin' And Tumblin'"

"Ain't Much Left Of Me"











