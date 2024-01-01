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Умер барабанщик BLACKBERRY SMOKE



Барабанщик BLACKBERRY SMOKE Брит Тёрнер скончался в возрасте 57 лет. Он боролся с глиобластомой — быстрорастущей и агрессивной опухолью мозга — и перенес операцию в ноябре 2022 года.



«С глубочайшим прискорбием сообщаем всем, что наш брат Брит Тернер ушел из жизни.



Если вам посчастливилось хоть немного знать Брита, вы знаете, что он был самым заботливым, сочувствующим, целеустремленным и очаровательным человеком, которого только можно было надеяться встретить. Брит был True North BLACKBERRY SMOKE, компасом, который установил идеологию, которая и впредь будет направлять эту группу.



Брит боролся с глиобластомой с момента постановки диагноза осенью 2022 года и боролся каждый день.



Мы просим молиться за его семью и братьев по группе. Более подробная информация об организационных моментах будет предоставлена позже.



Спасибо всем, кто поддерживал и помогал Бриту и его семье в этой борьбе!»











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