Видео с текстом от HELEVORN

"Nostrum Mare (Et deixo un pont de mar blava)", новое видео с текстом испанской группы HELEVORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aamamata", выходящего 23 января на Solitude Productions / Bad Moon Music.



Трек-лист:



"A Sail To Sanity"

"Goodbye, Hope"

"Blackened Waves"

"Aurora"

"Forgotten Fields"

"Nostrum Mare (Et deixo un pont de mar blava)"

"Once Upon A War"

"The Path To Puya"

"La Sibil·la"

















просмотров: 105