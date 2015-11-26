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Видео с текстом HELEVORN
"Aurora", новое видео с текстом группы HELEVORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aamamata", выпущенного в январе на Solitude Productions / Bad Moon Music.
Трек-лист:
"A Sail To Sanity"
"Goodbye, Hope"
"Blackened Waves"
"Aurora"
"Forgotten Fields"
"Nostrum Mare (Et deixo un pont de mar blava)"
"Once Upon A War"
"The Path To Puya"
"La Sibil·la"
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