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Helevorn

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Видео с текстом HELEVORN



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"Aurora", новое видео с текстом группы HELEVORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aamamata", выпущенного в январе на Solitude Productions / Bad Moon Music.

Трек-лист:

"A Sail To Sanity"
"Goodbye, Hope"
"Blackened Waves"
"Aurora"
"Forgotten Fields"
"Nostrum Mare (Et deixo un pont de mar blava)"
"Once Upon A War"
"The Path To Puya"
"La Sibil·la"

HELEVORN Post вЂњAuroraвЂќ Lyric Video








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