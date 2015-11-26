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Видео с текстом HELEVORN



"Aurora", новое видео с текстом группы HELEVORN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Aamamata", выпущенного в январе на Solitude Productions / Bad Moon Music.



Трек-лист:



"A Sail To Sanity"

"Goodbye, Hope"

"Blackened Waves"

"Aurora"

"Forgotten Fields"

"Nostrum Mare (Et deixo un pont de mar blava)"

"Once Upon A War"

"The Path To Puya"

"La Sibil·la"



















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