сегодня



MARTYRDÖD приступили к записи



Шведская группа MARTYRDÖD отправилась в студию для записи седьмого альбома "Hexhammaren". Сессии вновь проходит в Studio Fredman (AT THE GATES, IN FLAMES) в Гетеборге вместе с Fredrik'ом Nordström'ом. Выход диска предварительно намечен на май, это будет первый альбом группы, который выпустят Century Media.











+0 -0









просмотров: 85