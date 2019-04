сегодня



Новое видео MARTYRDÖD



"Helveteslarm", новое видео группы MARTYRDÖD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hexhammaren", выходящего 10 мая на Century Media Records.



Альбом будет доступен в следующих форматах:



- Ltd. CD Edition in O-Card

- black LP

- transp. magenta LP (Ltd. 100x copies via CM EU webshop)

- transp. orange LP (Ltd. 200x copies via CM EU Distro)

- transp. petrol green LP (Ltd. 100x copies via Green Hell)

- lilac LP (Ltd. 100x copies via Martyrdöd directly)

- Digital album (Bonus Track Version)













