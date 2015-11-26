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Martyrdöd

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Новое видео MARTYRDÖD



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"Helveteslarm", новое видео группы MARTYRDÖD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Hexhammaren", выходящего 10 мая на Century Media Records.

Альбом будет доступен в следующих форматах:

- Ltd. CD Edition in O-Card
- black LP
- transp. magenta LP (Ltd. 100x copies via CM EU webshop)
- transp. orange LP (Ltd. 200x copies via CM EU Distro)
- transp. petrol green LP (Ltd. 100x copies via Green Hell)
- lilac LP (Ltd. 100x copies via Martyrdöd directly)
- Digital album (Bonus Track Version)

MARTYRDГ–D Release New Single And Official Video For вЂњHelveteslarmвЂќ





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