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Новая песня GETAWAY VAN
"Lord I’ve Been Running", новая песня канадской рок группы GETAWAY VAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на 23 февраля:
Intro
"Branches"
"Comin' Back"
"Follow Me"
"Ugh"
"Blacktop Mistress"
"You Make Everything"
"Lord I've Been Running"
"So Long"
Outro
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