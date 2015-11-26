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Getaway Van

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Новая песня GETAWAY VAN



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"Lord I’ve Been Running", новая песня канадской рок группы GETAWAY VAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на 23 февраля:

Intro
"Branches"
"Comin' Back"
"Follow Me"
"Ugh"
"Blacktop Mistress"
"You Make Everything"
"Lord I've Been Running"
"So Long"
Outro

VancouverвЂ™s GETAWAY VAN Streaming New Single "Lord I've Been Running"; Self-Titled Debut Out In February





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