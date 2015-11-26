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Getaway Van

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Новое видео GETAWAY VAN



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"Lord I’ve Been Running", новое видео группы GETAWAY VAN, доступно для просмотра ниже. Это сингл из нового альбома, выпущенного в феврале этого года.

Трек-лист:

Intro
"Branches"
"Comin' Back"
"Follow Me"
"Ugh"
"Blacktop Mistress"
"You Make Everything"
"Lord I've Been Running"
"So Long"
Outro

GETAWAY VAN Premier Music Video For





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