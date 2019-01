сегодня



Музыканты PIG DESTROYER, MISERY INDEX, INTEGRITY в ASTHMA CASTLE



"Mount Crushmore", новая песня группы ASTHMA CASTLE, в состав которой входят Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index, Scour), Justin Ethem (Integrity touring guitarist), Cameron Smith (Passage Between, Crawler), Zach Westphal (ex-J. Roddy Walston And The Business) и Jeff Davis (Damnation Audio effects pedals), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Mount Crushmore", выход которого намечен на пятнадцатое марта на Hellmistress Records.



Трек-лист:



"The Incline Of Western Civilization"

"Mount Crushmore"

"Here Come The Black Ship"

"Methlehem"

"Brazilian Catbox Incident"

"The Book Of Duderonomy"



Запись материала проходила в Wrightway Studios (Dying Fetus, Misery Index), мастеринг проводил Scott Hull из Pig Destroyer в собственной Visceral Sound Studios, а за оформление отвечал Gary Ronaldson из Bite Radius Designs (Napalm Death, Kreator, et al).





Mount Crushmore by Asthma Castle







