сегодня



Новый альбом ASTHMA CASTLE доступен для прослушивания



"Mount Crushmore", новый альбом ASTHMA CASTLE, в состав которой входят Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index, Scour), Justin Ethem (Integrity touring guitarist), Cameron Smith (Passage Between, Crawler), Zach Westphal (ex-J. Roddy Walston And The Business) и Jeff Davis (Damnation Audio effects pedals), доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"The Incline Of Western Civilization"

"Mount Crushmore"

"Here Come The Black Ship"

"Methlehem"

"Brazilian Catbox Incident"

"The Book Of Duderonomy"

< Mount Crushmore by Asthma Castle





+0 -0



просмотров: 72