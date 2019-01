сегодня



Видео с текстом от SISTERS OF SUFFOCATION



Нидерландская группа SISTERS OF SUFFOCATION выпустит новую работу, получившую название "Humans Are Broken", первого марта на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Humans Are Broken

02. Wolves

03. War In My Head

04. The Machine

05. What We Create

06. Liar

07. Little Shits

08. The Next Big Thing

09. Blood On Blood

10. The Objective

11. Burn

12. Every Little Fibre (bonus track)

13. For I Have Sinned (bonus track)



Официальное видео с текстом на композицию "Little Shits" доступно ниже.























