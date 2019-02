сегодня



Новое видео SISTERS OF SUFFOCATION



"The Machine", новое видео группы SISTERS OF SUFFOCATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Humans Are Broken", выходящего 1 марта на Napalm Records.



Трек-лист:



"Humans Are Broken"

"Wolves"

"War In My Head"

"The Machine"

"What We Create"

"Liar"

"Little Shits"

"The Next Big Thing"

"Blood On Blood"

"The Objective"

"Burn"

"Every Little Fibre" (Bonus Track)

"For I Have Sinned" (Bonus Track)

















