все новости группы







Ashen Horde

?

-

-





31 янв 2019 : Новое видео ASHEN HORDE



сегодня



Новое видео ASHEN HORDE



"Profound Darkness", новое видео группы ASHEN HORDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Fallen Cathedrals, выходящего 22 марта на Extreme Metal Music/Rockshots Records:



"Parity Lost"

"Profound Darkness"

"Retaliation-Regret"

"The Vanishing"

"Atavism"

"Cages"

"Final Ascent"

"Face Of The Enmity"

"Primal" (bonus track on CD only)



- Music and lyrics by Trevor Portz, with additional lyrics by Stevie Boiser

- Recorded and mixed by Trevor Portz at La Maida Vale Studios, Hollywood, CA

- Mastered by Dan at Mammoth Sound Mastering













+0 -1









просмотров: 137