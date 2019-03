сегодня



Новый трек ASHEN HORDE



"Parity Lost", новая песня группы ASHEN HORDE, доступна для прослушивания ниже. Это сингл из альбома "Fallen Cathedrals", выход которого запланирован на 22 марта на Extreme Metal Music/Rockshots Records.



Трек-лист:



"Parity Lost"

"Profound Darkness"

"Retaliation-Regret"

"The Vanishing"

"Atavism"

"Cages"

"Final Ascent"

"Face Of The Enmity"

"Primal" (bonus track on CD only)















