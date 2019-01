сегодня



Новый альбом ETERNITY'S END выйдет весной



Группа ETERNITY'S END, в состав которой входят участники Necrophagist, Symphony X, Obscura, Hibria, First Fragment и Alkaloid, заключили соглашение с Ram It Down Records, на котором в марте состоится релиз нового альбома. Сведение и мастеринг материала проводил Piet Sielck (Iron Savior).















