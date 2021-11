сегодня



Новый альбом ETERNITY'S END доступен для прослушивания



Embers Of War, новый альбом ETERNITY'S END, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Dreadnought (The Voyage Of The Damned)"

"Bane Of The Blacksword"

"Hounds Of Tindalos"

"Call Of The Valkyries"

"Arcturus Prime"

"Shaded Heart"

"Deathrider"

"Embers Of War"







