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Альбом CEREMONY OF SILENCE выйдет весной
Словакская дэт/блэк металл группа CEREMONY OF SILENCE выпустит дебютную работу, получившую название "Outis", пятого апреля на Willowtip Records:
"Invocation Of The Silent Eye"
"Ceremony Of A Thousand Stars"
"Trance Of Void"
"Upon The Shores Of Death"
"Black Sea Of Drought"
"Arising Of No Man"
"Into The Obscure Light"
Одна из песен из этого релиза, "Ceremony Of A Thousand Stars", доступна для прослушивания ниже.
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