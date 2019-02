сегодня



Альбом CEREMONY OF SILENCE выйдет весной



Словакская дэт/блэк металл группа CEREMONY OF SILENCE выпустит дебютную работу, получившую название "Outis", пятого апреля на Willowtip Records:



"Invocation Of The Silent Eye"

"Ceremony Of A Thousand Stars"

"Trance Of Void"

"Upon The Shores Of Death"

"Black Sea Of Drought"

"Arising Of No Man"

"Into The Obscure Light"



Одна из песен из этого релиза, "Ceremony Of A Thousand Stars", доступна для прослушивания ниже.













