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Ceremony Of Silence

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Альбом CEREMONY OF SILENCE выйдет весной



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Словакская дэт/блэк металл группа CEREMONY OF SILENCE выпустит дебютную работу, получившую название "Outis", пятого апреля на Willowtip Records:

"Invocation Of The Silent Eye"
"Ceremony Of A Thousand Stars"
"Trance Of Void"
"Upon The Shores Of Death"
"Black Sea Of Drought"
"Arising Of No Man"
"Into The Obscure Light"
 
Одна из песен из этого релиза, "Ceremony Of A Thousand Stars", доступна для прослушивания ниже.

CEREMONY OF SILENCE To Release Debut Album Outis On Willowtip Records





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