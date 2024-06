сегодня



Новая песня CEREMONY OF SILENCE



"Primaeval Sacrifice", новая песня группы CEREMONY OF SILENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Hálios, выход которого запланирован на 21 июня на Willowtip Records:



“Primaeval Sacrifice”

“Serpent Slayer”

“Moon Vessel”

“Eternal Return”

“Light Runs Through Light”

“Perennial Incantation”

“King In The Mountain”







+0 -0



просмотров: 27