сегодня



Новая песня IMPRECATION



"Temple Of The Foul Spirit", новая песня группы IMPRECATION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Damnatio Ad Bestias, выход которого запланирован на 22 марта на Dark Descent Records.



Трек-лист:



"Temple Of The Foul Spirit"

"Morbid Crucifixion"

"Baptized In Satan's Blood"

"Beasts Of The Infernal Void"

"Damnatio Ad Bestias"

"Dagger, Thurible, Altar Of Death"

"The Shepherd And The Flock"

"Ageless Of None"













+0 -1









просмотров: 111

